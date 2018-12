Nigella hefur þurft að berjast fyrir því að vera ekki fótósjoppuð: Þetta „fituhatur“ er „skaðlegt“

Stjörnukokkurinn Nigella Lawson er þekkt fyrir mikla ástríðu í matargerð og hefur oft lent milli tannanna á fólki vegna holdafars síns. Nigella lætur hins vegar ekki vaða yfir sig og er stolt af líkama sínum, en hún fann sig knúna til að tjá sig um líkamsstaðla á Twitter um helgina.

„Ég hef þurft að segja bandarískum sjónvarpsstöðvum að laga ekki magann minn sem stendur út,“ skrifar Nigella og er harðorð í garð þeirra sem viðhalda staðalímyndum í fegurð.

I’ve had to tell American tv stations not to airbrush my sticking out stomach. The hatred of fat, and assumption that we’d all be grateful to be airbrushed thinner is pernicious. — Nigella Lawson (@Nigella_Lawson) December 15, 2018

„Þetta fituhatur og sú hugmynd að við séum öll þakklát fyrir að vera löguð til til að sýnast grennri er skaðlegt.“

Þetta tíst Nigellu hefur vakið mikla athygli á Twitter og hefur verið líkað við það hátt í tvö þúsund sinnum. Hún er að sjálfsögðu ekki fyrsta manneskjan sem tjáir sig um þessa áráttu að laga fólk í sviðsljósinu til, en tístið hennar er svar við tísti The Good Place-leikkonunnar Jameela Jamil.

She thinks you’re “UGLY” just as you are. She also doesn’t understand that a huge part of why I hate photoshop is how it’s used as a tool of erasure of ethnicities, our skin colour, our features. This is embarrassing white privilege and deep misogyny. Slow clap @NadineORegan https://t.co/hZeCqU3mr8 — Jameela Jamil (@jameelajamil) December 15, 2018

Jameela hefur barist gegn fótósjoppi en nýlega birtist grein í tímariti þar sem því var haldið fram að sú barátta hennar væri í raun barátta til að gera fólk ljótara. Jameela svaraði fyrir sig og setti ofan í greinarhöfund á Twitter þar sem hún útskýrði að „meginástæðan fyrir því að ég hata fótósjopp er út af því að það er notað sem tól til að þurrka út þjóðerni, húðlit og sérkenni okkar.“

Það ætti ekki að koma neinum á óvart að Nigella styðji þessa baráttu Jameela, enda hefur hún oft talað um að fólk ætti að fagna líkama sínum og ekki tapa matargleðinni. Stuðningstístum hefur rignt yfir Nigellu á Twitter eins og sjá má hér fyrir neðan:

@Nigella_Lawson I’ve always thought you are absolutely gorgeous and loved how you celebrated your curves on your shows. — ADK (@angeladean) December 15, 2018

Woman who have ‘sticking out tummys ‘ have brought amazing new life into the world so it’s a badge of pride. Don’t erase it! — Margaret Aitken (@MargaretAitke15) December 15, 2018