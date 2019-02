Himnarnir gráta í Manchester: Þetta gerði Beckham þegar hann frétti af veikindum hans

ERic Harrison, fyrrum þjálfari hjá Manchester United er fallin frá. Segja má að Harrison sé maðurinn á bakvið þá velgengi sem hófst undir stjórn Sir Alex Ferguson.

Harrison var þjálfari unglingaliða félagsins en félagið fékk hann frá Everton árið 1981.

Harrison breytti miklu í því hvernig starfið hjá unglingalium félagsins var og átti stóran þátt í því að ´Class of 92´ náði í gegn. Þar var um að ræða David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary Neville, Paul Scholes og Phil Neville.

Leikmenn United elskuðu Harrison og þegar Beckham fékk fréttir af alvarlegum veikindum Harrison vildi hann gleðja hann. Hann og krakkarnir hans bökuðu köku og Beckham keyrði svo tæpa 700 kílómetra til að gleðja Harrison.

,,Ef þú vildir kennara sem kenndi þér réttu leiðina, þá var Eric maðurinn,“ sagði Sir Alex Ferguson um fráfall Harrison en hann var 81 árs gamall.

,,Hann var frábær fyrir United, þegar ég kom inn hjá félaginu þá ákvað ég að halda honum. Þegar ég kynntist honum svo betur, áttaði ég mig á því að það var frábær ákvörðun.“

Sad re Eric Harrison. For a hint of the esteem in which ex #MUFC youth players held him, his grandson got in touch with some of them to tell him he was ill. David Beckham baked a carrot cake with his kids & drove to Halifax (400-mile round trip) to see him https://t.co/YFF5vEvFay pic.twitter.com/49gX4H9Yjk

