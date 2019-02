Þetta er það versta sem Carragher getur sagt um Sarri og Chelsea: Stuðningsmenn Arsenal reiðir

Manchester City er aftur komið á topp ensku úrvalsdeildarinnar, liðið átti ekki í neinum vandræðum með Chelsea þegar liðin mættust í dag. City gaf tóninn í upphafi leiks og Chelsea tókst aldrei að ná sér á strík, allt líf var barið úr liðinu.

Raheem Sterling kom City yfir á fjórðu mínútu og markavélin, Kun Aguero kom City í 2-0 eftir þrettán mínútur. Ilkay Gundogan kom City svo í 3-0 þegar tæpar tuttugu mínútur voru liðnar af leiknum, algjör niðurlæging.

Kun Aguero skoraði annað mark sitt og fjórða mark leiksns þegar 25 mínútur voru liðnar. 4-0 var staðan í hálfleik. Aguero fullkomnaði svo þrennu sína í síðari hálfleik og kom City í 5-0 áður en Sterling skoraði sitt annað mark og sjötta mark liðsins.

Jamie Carragher, sérfræðingur Sky sagði sína skoðun á leiknum og stöðu Maurizio Sarri, stjóra Chelsea. Hann gæti misst starfið eftir leikinn.

,,Það versta sem ég gæti sagt um Sarri er að hann virðist hafa gert Chelsea að Arsenal,“ sagði Carragher.

Stuðningsmenn Arsenal er ekki alveg sáttir með þessi ummæli Carragher enda gerir hann lítið úr félaginu með þeim.

Jamie Carragher: "The worst thing I can say about Sarri is that he looks like he's turned Chelsea into Arsenal." pic.twitter.com/0QkaLzaK5L

— Squawka News (@SquawkaNews) February 10, 2019