Klopp var í herbergi með Messi og Ronaldo – Þetta var það sem hann gerði

Jurgen Klopp stjóri Liverpool er yfirleitt léttur í lund og gaman er að hlusta á hann tala.

Hann mætti og hélt ræðu á jólahlaðborði í borginni á dögunum og var í sínu besta skapi.

Klopp var að ræða um besta knattspyrnumann allra tíma og pabbi hans sagði honum að það ætti alltaf að vera Pele.

,,Ég er með eina „selfie“ í símanum mínum, hún er með Lionel Messi,“ sagði Klopp.

,,Cristiano Ronaldo var einnig í herberginu,“ sagði Klopp en ummæli hans eru hér að neðan.

“I have one selfie on my smartphone. That’s with Messi. Cristiano was in the room, as well…” 👀

Jürgen Klopp’s special Q&A at the @LFCFoundation Gala dinner premieres tonight. 🙌🙌

📺 21:30 GMT on LFCTV & LFCTV GO: https://t.co/DAxFjfdrlB pic.twitter.com/6aKseUcsE9

— LFCTV (@LFCTV) December 22, 2018