Manchester United staðfestir ráðningu á „morðingjanum með barnsandlitið“

Manchester United hefur staðfest að Ole Gunnar Solskjær hafi verið ráðinn knattspyrnustjóri liðsins út þessa leiktíð.

Solskjær lék lengi vel með Manchester United og var þá yfirleitt kallaður, morðinginn með barnsandlitið. Í Englandi var Ole Gunnar yfirleitt nefndur sem „The Baby-faced Assassin“, þar var átt við mörk sem hann skoraði iðulega í lok leikja til að ganga frá andstæðingum United

Jose Mourinho var rekinn úr starfi í gær en United ætlar að ráða stjóra til framtíðar, næsta sumar.

Solskjær hefur síðustu ár stýrt Molde, í heimalandi sínu, Noregi. Hann stýrði áður Cardiff á Englandi en féll þar úr ensku úrvalsdeildinni.

Mike Phelan sem var aðstoðarmaður Sir Alex Ferguson kemur einnig inn til félagsins með Solskjær. Þá verða Michael Carrick og Kieran McKenna áfram í teymi liðsins.

Fyrsti leikur Solskjær með liðið verður gegn hans gamla liði, Cardiff á laugarda.g

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 19, 2018