DIMMA birtir yfirlýsingu: Gagnrýna Stebba harðlega – „Ærumeiðandi óhróður“

Yfirlýsing Stefáns Jakobssonar, söngvara hljómsveitarinnar DIMMU, um viðskilnað sinn við hljómsveitina, hefur vakið gífurlega athygli.
Stefán var í liðinni viku sýknaður af ákæru Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um líkamsárás. Brotaþoli í málinu er bróðir eiginkonu Silla Geirdals, annars meðlimar í DIMMU. Í yfirlýsingu sinni sakaði Stefán Silla og eiginkonu hans um að hafa tekið afstöðu gegn sér í málinu, alveg frá upp hafi þess. Lýsti hann því jafnframt yfir að hann væri í hættur í hljómsveitinni.
Annar meðlimur í hljómsveitinni, Ingólfur Geirdal, hefur birt yfirlýsingu fyrir hönd hljómsveitarinnar á Facebook-síðu hennar, þar sem yfirlýsing Stefáns er fordæmd og hann sakaður um ósannindi. Segir að ásetningur Stefáns sé að búa þannig um hnútana að aðrir hljómsveitarmeðlimir eigi sér „varla viðreisnar von“.
Ingólfur sakar STefán um að gera aðra hljómsveitarmeðlimi að blórabögglum í máli hans en yfirlýsingin er eftirfarandi:
„Ekki er allt sem sýnist í Dimmu.
Stefán Jakobsson birti nýverið yfirlýsingu á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum þar sem hann ber Silla Geirdal og eiginkonu hans þungum sökum. Þessar fullyrðingar eru ekki bara ærumeiðandi óhróður, heldur ósannindi.
Stefán fullyrðir að Silli og eiginkona hans hafi frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn honum og kennt honum um þessar ófarir. Það er rangt.
Þau reyndu þvert á móti bæði í sitthvoru lagi að koma á samtali og sáttum milli beggja aðila, strax í upphafi. Stefán hafnaði því alfarið og sagði að málið yrði að fara sína leið.
Þar sem báðir aðilar tengdust þeim hjónum (annars vegar fjölskylduböndum og hinsvegar vinaböndum) og aðilum bar ekki saman um málsatvik, voru þau hjónin sett á milli steins og sleggju og báðu um að þau væru ekki dregin inn í þessar deilur.
Því var svarað af Stefáni og eiginkonu hans með blokkunum á samfélagsmiðlum, útskúfun og kröfum frá Stefáni að eiginkona Silla kæmi ekki baksviðs á tónleikum sveitarinnar.
Það gerði andrúmsloftið ekki auðveldara fyrir neinn og á endanum sprakk samstarfið.
Silli er einn af stofnmeðlimum DIMMU og hefur undanfarin ár séð um umboðsmennsku og rekstur sveitarinnar auk annarra starfa. Ef hann hefði tekið skýra afstöðu gegn Stefáni, hefði samstarfinu verið sjálfhætt strax í upphafi.
Þvert á móti hélt Silli áfram að bóka tónleika, hljóðblanda og klippa myndefni og hanna auglýsingar ásamt eiginkonu sinni, þar sem Stefán var oftar en ekki hafður í forgrunni eins og áður.
Enda er það staðreynd að enginn hefur lagt á sig meiri vinnu við tónleikauppsetningu, upptökur, auglýsingar og hönnun fyrir Stefán Jakobsson og Dimmu en einmitt Silli og frú.
Við bræður trúðum því að styrkur DIMMU lægi í heildinni og við ættum allavega 10 góð ár eftir saman.
Ljóst er nú að svo verður ekki en að slíta samstarfinu með því að dreifa óhróðri og úthúða fyrrum samstarfsfólki sínu í fjölmiðlum er ekki bara ljótt, heldur óheiðarlegt.
Ásetningurinn er augljós; að búa þannig um hnútana að við fyrrum samstarfsfélagar hans eigum okkur varla viðreisnar von.
Og ljóst er að það eru margir sem eru tilbúnir að hoppa á vagninn með heykvíslana hátt á lofti, án þess að heyra aðrar hliðar málsins.
En með þessu kastar Stefán ekki bara rýrð á þau 23 ár sem DIMMA hefur starfað, heldur sérstaklega þau 15 ár sem hann var með okkur.
Við óskum Stefáni velfarnaðar og vonandi getur hann látið af því í framtíðinni að draga okkur inn í sín mál og gera að blórabögglum í fjölmiðlum.
Okkar leiðir hafa skilið og það hlýtur að vera hægt að leyfa okkur að lifa í friði, þó ekki væri nema bara af virðingu við þær fjölmörgu góðu minningar og tónlistarlegu arfleifð sem við sköpuðum saman.
Virðingarfyllst,
Ingólfur H Geirdal
f.h. DIMMU“