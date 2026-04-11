Laugardagur 11.apríl 2026

DIMMA birtir yfirlýsingu: Gagnrýna Stebba harðlega – „Ærumeiðandi óhróður“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Laugardaginn 11. apríl 2026 10:28

Yfirlýsing Stefáns Jakobssonar, söngvara hljómsveitarinnar DIMMU, um viðskilnað sinn við hljómsveitina, hefur vakið gífurlega athygli.

Stefán var í liðinni viku sýknaður af ákæru Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um líkamsárás. Brotaþoli í málinu er bróðir eiginkonu Silla Geirdals, annars meðlimar í DIMMU. Í yfirlýsingu sinni sakaði Stefán Silla og eiginkonu hans um að hafa tekið afstöðu gegn sér í málinu, alveg frá upp hafi þess. Lýsti hann því jafnframt yfir að hann væri í hættur í hljómsveitinni.

Sjá einnig: Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“

Annar meðlimur í hljómsveitinni, Ingólfur Geirdal, hefur birt yfirlýsingu fyrir hönd hljómsveitarinnar á Facebook-síðu hennar, þar sem yfirlýsing Stefáns er fordæmd og hann sakaður um ósannindi. Segir að ásetningur Stefáns sé að búa þannig um hnútana að aðrir hljómsveitarmeðlimir eigi sér „varla viðreisnar von“.

Ingólfur sakar STefán um að gera aðra hljómsveitarmeðlimi að blórabögglum í máli hans en yfirlýsingin er eftirfarandi:

„Ekki er allt sem sýnist í Dimmu.

Stefán Jakobsson birti nýverið yfirlýsingu á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum þar sem hann ber Silla Geirdal og eiginkonu hans þungum sökum. Þessar fullyrðingar eru ekki bara ærumeiðandi óhróður, heldur ósannindi.

Stefán fullyrðir að Silli og eiginkona hans hafi frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn honum og kennt honum um þessar ófarir. Það er rangt.

Þau reyndu þvert á móti bæði í sitthvoru lagi að koma á samtali og sáttum milli beggja aðila, strax í upphafi. Stefán hafnaði því alfarið og sagði að málið yrði að fara sína leið.

Þar sem báðir aðilar tengdust þeim hjónum (annars vegar fjölskylduböndum og hinsvegar vinaböndum) og aðilum bar ekki saman um málsatvik, voru þau hjónin sett á milli steins og sleggju og báðu um að þau væru ekki dregin inn í þessar deilur.

Því var svarað af Stefáni og eiginkonu hans með blokkunum á samfélagsmiðlum, útskúfun og kröfum frá Stefáni að eiginkona Silla kæmi ekki baksviðs á tónleikum sveitarinnar.

Það gerði andrúmsloftið ekki auðveldara fyrir neinn og á endanum sprakk samstarfið.

Silli er einn af stofnmeðlimum DIMMU og hefur undanfarin ár séð um umboðsmennsku og rekstur sveitarinnar auk annarra starfa. Ef hann hefði tekið skýra afstöðu gegn Stefáni, hefði samstarfinu verið sjálfhætt strax í upphafi.

Þvert á móti hélt Silli áfram að bóka tónleika, hljóðblanda og klippa myndefni og hanna auglýsingar ásamt eiginkonu sinni, þar sem Stefán var oftar en ekki hafður í forgrunni eins og áður.

Enda er það staðreynd að enginn hefur lagt á sig meiri vinnu við tónleikauppsetningu, upptökur, auglýsingar og hönnun fyrir Stefán Jakobsson og Dimmu en einmitt Silli og frú.

Við bræður trúðum því að styrkur DIMMU lægi í heildinni og við ættum allavega 10 góð ár eftir saman.

Ljóst er nú að svo verður ekki en að slíta samstarfinu með því að dreifa óhróðri og úthúða fyrrum samstarfsfólki sínu í fjölmiðlum er ekki bara ljótt, heldur óheiðarlegt.

Ásetningurinn er augljós; að búa þannig um hnútana að við fyrrum samstarfsfélagar hans eigum okkur varla viðreisnar von.

Og ljóst er að það eru margir sem eru tilbúnir að hoppa á vagninn með heykvíslana hátt á lofti, án þess að heyra aðrar hliðar málsins.

En með þessu kastar Stefán ekki bara rýrð á þau 23 ár sem DIMMA hefur starfað, heldur sérstaklega þau 15 ár sem hann var með okkur.

Við óskum Stefáni velfarnaðar og vonandi getur hann látið af því í framtíðinni að draga okkur inn í sín mál og gera að blórabögglum í fjölmiðlum.

Okkar leiðir hafa skilið og það hlýtur að vera hægt að leyfa okkur að lifa í friði, þó ekki væri nema bara af virðingu við þær fjölmörgu góðu minningar og tónlistarlegu arfleifð sem við sköpuðum saman.

Virðingarfyllst,

Ingólfur H Geirdal

f.h. DIMMU“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 46 mínútum
DIMMA birtir yfirlýsingu: Gagnrýna Stebba harðlega – „Ærumeiðandi óhróður“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Árni Stefán skrifar: MAST gegn MÉR – um lögleysu aðgerða MAST
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Faðir á Norðurlandi úrskurðaður í nálgunarbann – Dóttirin tilkynnti um ofbeldi hans til lögreglu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Maðurinn sem stakk Irynu Zarutska til bana ósakhæfur – Saksóknarar vilja dauðarefsingu
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Ákærður fyrir gabb – Ræsti neyðarleit lögreglu sem beitti drónum
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Hefur ekki gefið forsetadrauminn upp á bátinn
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir

Mest lesið

Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Gylfi svekktur og var hissa á fréttum gærdagsins – „Strákarnir sýndu mér frétt“
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
Eiður Smári segir lygilega sögu af heimsfrægum manni – „Þetta er viðjóðslegt, en andskotinn hafi það“
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“

Nýlegt

Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Kallar eftir breyttu viðhorfi ef það á að selja lykilmenn í sumar
Kristján Óli lét knattspyrnumann heyra það eftir leik – „Sagði honum að hætta þessu bulli“
Sölvi skoðaði umdeilda atvikið og er ósáttur – „Mjög dýrkeypt að það hafi ekki fallið með okkur“
Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Ólafur Ingi eftir jafntefli í Víkinni – „Við bökkum hvorn annan upp, þetta gerist“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Varaþingmaður Miðflokksins segir gagnrýni á lista flokksins í borginni komna út í skurð – „Menn ættu kannski að fara á eftir mér næst“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Mun Íransstríðið ganga frá NATO?

Mun Íransstríðið ganga frá NATO?
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Ríkisstjórnin lækkar virðisaukaskatt á eldsneyti á dælu – Styrkir verðlagseftirlitið
Fréttir
Í gær

Íris Helga hefur verið handtekin í kjölfar dánartilkynningarinnar og er grunuð um umsáturseinelti

Íris Helga hefur verið handtekin í kjölfar dánartilkynningarinnar og er grunuð um umsáturseinelti
Fréttir
Í gær

Segir Stebba Jak hafa gengið of langt með yfirlýsingu sinni – „Með öllu óásættanlegt“

Segir Stebba Jak hafa gengið of langt með yfirlýsingu sinni – „Með öllu óásættanlegt“
Fréttir
Í gær
Nýhætt að vinna og vann 88 milljónir í lottóinu – „Guð minn góður, þetta breytir öllu lífinu“
Fréttir
Í gær

Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn

Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn
Fréttir
Í gær
Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Fréttir
Í gær
Krefjast þess að fá sæti við borðið eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar – „Við verðum ekki hunsuð“
Fréttir
Í gær

Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”

Daníel: „Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi!”
Fréttir
Í gær

Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla

Morgunblaðið biðst afsökunar á dánartilkynningarklúðrinu og ætlar að endurskoða verkferla
Fréttir
Í gær
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Fréttir
Í gær
Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Fréttir
Í gær

Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“

Forseti Íslands hvetur til ígrundunar um gervigreind í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar – „Brýnt að við séum meðvituð“
Fréttir
Í gær
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Fréttir
Í gær
Dagur reifar ömurlegar afleiðingar Brexit – „Þær eldast illa yfirlýsingar íslenskra ráðamanna“
Fréttir
Í gær
Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng
Fréttir
Í gær

Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur

Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Fréttir
Í gær

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“

Eddie Hall vill berjast aftur við Hafþór Júlíus en ekki í hnefaleikum – „Ef það eru nægir peningar í spilinu“
Fréttir
Í gær
Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“
Fréttir
Í gær

Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega

Einar segir menntun Helgu Völu vera fjárfestingu en ekki gjöf – Gagnrýnir Konráð hagfræðing harðlega
Fréttir
Í gær
Vopnahléið hangir á bláþræði og heimurinn heldur niðri í sér andanum
Fréttir
Í gær
Björgvin Halldórsson er látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“

Stebbi Jak hættur í Dimmu – „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá

Flugfélagið Vueling þarf að greiða níu íslenskum farþegum bætur – Kunnu ekki að lesa úr veðurspá
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ragnar Freyr kannast ekki við tilboð um hærra starfshlutfall – „Hér er því farið með fleipur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eiginkona og dóttir heilabilaðs manns tókust á um arfinn fyrir Hæstarétti