Íslenskur leigubílstjóri furðulostinn yfir því að vera í Epstein-skjölunum: „Ég man ekkert eftir því“

Nafn íslensks leigubílstjóra, Kristjáns Jón Karlssonar, má finna í nýjasta skammti af Epstein-skjölunum sem gerð voru opinber í síðustu viku. Um var að ræða um 3 milljónir blaðsíðna af ýmsum gögnum, til dæmis ljósmyndum, myndskeiðum, tölvupóstum, skýrslum og minnisblöðum yfirvalda sem og bókhaldsgögnum. Mannlíf greinir frá.
Nafn Kristjáns Jóns má finna á kvittun frá ferð Ghislaine Maxwell, samverkakonu Epstein til margra ára, en hún kom til Íslands árið 2013 til þess að vera viðstödd ráðstefnu Hringborð Norðurslóða (e. Artic Circle), sem Ólafur Ragnar Grímsson, hafði veg og vanda að og var sótt af fjölmörgum fyrirmennum.
Maxwell, sem nú afplánar 20 ára fangelsisdóm fyrir afbrot sín með Epstein, greiddi um 16 þúsund krónur fyrir farið með Kristjáni Jóni samkvæmt bókhaldsgögnunum. Í samtali við Mannlíf kemur Kristján Jón af fjöllum varðandi þennan umdeild farþega. „Á ég að hafa keyrt hana? Ég man ekkert eftir því,“ svaraði Kristján. „Ég get ekki ímyndað mér hvernig mitt nafn hefur komist þarna inn,“ bætti hann við skellti upp úr.
Mynd/DómsmálaráðuneytiTalsvert hefur verið fjallað um Íslendinga sem minnst hefur verið á í skjölunum. Þannig hefur verið fjallað um að Epstein fékk tölvupósta um Kára Stefánsson og Íslenska erfðagreiningu sem og ábendingu um að fá kaupa listaverk eftir Ólaf Elíasson.
Jón Trausti Reynisson, framkvæmdastjóri Heimildarinnar og ritstjóri Mannlífs, skrifaði í vikunni pistil þar sem hann gagnrýndi til að mynda Morgunblaðið fyrir að slá upp fréttum um áðurnefnda Íslendinga sem við fyrstu sýn gefa til kynna að þeir hafi eitthvað misjafnt í pokahorninu. Það sé hins vegar augljóslega ekki raunin, rétt eins og í tilviki leigubílstjórans Kristjáns Jóns Karlssonar.
Að mati Jóns Trausta sé mikilvægt að það komi skýrt fram af hvað tilefni minnst er á fólk í Epstein-skjölunum. Benti hann til að mynda á að frétt um að minnst sé á Dorrit Moussaieff í skjölunum, sem og ónefndan eiginmann hennar Ólaf Ragnar Grímsson, eigi meiri rétt á sér. Samhengið gefi til kynna að Dorrit hafi þekkt Epstein meira en hingað til hefur verið gefið upp.