LRH er komin á TikTok – Fara yfir piparúða í fyrsta myndbandinu

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 23. janúar 2026 09:30

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er komin á TikTok. Í færslu LRH er sagt að þar verði efni af ýmsum toga miðlað. Og í fyrsta myndbandinu er farið yfir hvað piparúði er og hvernig hann virkar, en aðeins lögreglan hefur heimild til að nota hann.

„Þar ætlum við að miðla efni af ýmsum toga og byrjuðum á myndbandi þar sem piparúði kemur við sögu, en þegar lögreglumenn heimsækja skóla í umdæminu spyrja nemendurnir gjarnan um piparúða og þá hvernig hann virkar og hvort vont sé að fá úðann í augun. Þeim spurningum er svarað í myndbandinu, en sjón er sögu ríkari.“

@logreglan Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er að byrja á Tiktok. Hér munum við reyna að koma með upplýsingar og fræðslu um störf lögreglu. #fyp #íslenskttiktok #fyrirþig #logreglan ♬ original sound – Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu


Egill Ploder Ottósson og Ríkharð Óskar Guðnason útvarpsmenn FM957 taka að sér að prófa að vera úðaðir piparúða. Rikki segist aldrei hafa upplifað annað eins: „Ég hef fengið opið beinbrot, peanuts við hliðina á þessum viðbjóði.“

32 þúsund áhorf eru komin á myndbandið á sólarhring.

@logreglan Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk vini sína í Brennslunni á FM957 til að koma og prófa mace-ið í forvarnarskyni #fyp #fm957 #brennslan #íslenskttiktok #fyrirþig @egillploder @fm957 ♬ original sound – Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu


