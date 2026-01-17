Hanna Kristín varð fyrir barðinu á gervigreindarglöðum stjórnendum á Bifröst – „Jafn fáránlegt og það er hættulegt“

Hanna Kristín Skaftadóttir, lektor við háskólann á Bifröst
Hanna Kristín Skaftadóttir, lektor við háskólann á Bifröst, er ein þeirra starfsmanna skólans sem lenti í því að fá á sig kæru frá stjórnendum skólans til siðanefndar vegna gruns um að starfsmennirnir hefðu ekki skrifað fræðigreinar sem birtar höfðu verið erlendis og þeir skráðir sem meðhöfundar af.
Athygli vekur að stjórnendurnir þrír, þau Margrét Jónsdóttir Njarðvík rektor Bifrastar, Guðrún Johnsen, deildarforseta viðskiptadeildar, og Kasper Simo Kristensen rannsóknarstjóra skólans notuðu gervigreindarforritið Claude til þess að skera úr um hvort að Hanna Kristín og kollegar hennar hefðu lagt eitthvað af mörkum til vísindagreinanna.
Útfrá niðurstöðum forritisins var ákveðið að kæra Hönnu Kristínu og kollega hennar til siðanefndar og jafnframt fór Margrét rektor fram á að það við siðanefnd að málsaðilum yrði ekki gerð grein fyrir kærunum fyrr en niðurstaða lægi fyrir. Siðanefnd samþykkti það þó ekki enda skýrt brot á stjórnsýslulögum.
Þá höfðu stjórnendurnir samband við erlendu kollegana án þess að nokkru sinni ræða við starfsmennina þrjá á Bifröst.
Málið hefur vakið mikla reiði innan Bifrastar og í lok vikunnar samþykktu starfsmenn Bifrstar vantrauststillögu á Margréti, Guðrúnu og Kasper vegna málsins.
Grafalvarlegt mál sem gæti skaðað orðspor skólans
Hanna Kristín er sú fyrsta til að stíga fram vegna málsins en hún segir í færslu á Facebook að upphaf málsins sé „jafn fáránlegt og það er hættulegt“.
„Stjórnendur við Háskólann á Bifröst ákváðu að nota gervigreindarmállíkanið Claude til að meta fræðilegt framlag til greinar sem var kynnt í ráðstefnuriti. Án þess að ræða við mig eða spyrja út í vinnuferlið, og án þess að leggja fram einn einasta bókstaf af haldbærum rökum, var málinu vísað í íþyngjandi ferli til siðanefndar skólans. Stjórnendur vilja meina að þetta hafi bara verið “athugun” en ekki kæra. En málið er að öll erindi til siðanefndar eru afar íþyngjandi og hið alvarlegasta mál. Og að allt þetta hafi ekki verið leyst með einföldu samtali. Aldrei fyrr hefur siðanefnd skólans verið misnotuð með þessum hætti og þær siðareglur sem okkur háskólafólki þykir vænt um er snúið upp í einhverskonar refsivönd.
Það sem er sínu alvarlegast fyrir okkur sem störfum í háskólasamfélaginu er að hér var gervigreindarleikur látinn trompa mannlegt mat og fagmennsku. Greinargerð okkar sýnir svart á hvítu að gervigreindin sem notuð var ofskynjaði (e. hallucinated) kröfur og ruglaði saman verkefnum, fyrirbæri sem kallast samhengisleki (e. context bleeding). Að stjórnendur skuli beita slíkum verkfærum til að kæra starfsfólk sitt án eftirlits eru í besta falli hroðvirknisleg vinnubrögð sem við eigum aldrei að sætta okkur við,“ skrifar Hanna Kristín.
Hunsaði staðreyndir og dró ekki í land
Segir Hanna Kristín að þrátt fyrir að samstarfsmaður hennar til nokkurra ára og meðhöfundur, Dr. Miroslav Hudec, hafi sent ítarlega staðfestingu og sönnunargögn til rekstors um framlag hennar auk annarra gagna sem boðist var til að leggja fram þá hafi Margrét rektor ákveðið að draga ekki í land.
„Þess í stað var málinu haldið áfram, sem hefur kostað bæði skólann og okkur starfsmennina gríðarlega fjármuni og andlegt álag. Það virðist enginn af stjórnendunum hafa gefið gaum að orðsporsáhættunni fyrir skólann með því að leggja í þessa vegferð í upphafi. Og nú er málið til umfjöllunar í fjölmiðlum,“ skrifar Hanna Kristín.
Segir hún ennfremur að ef ekki verði staldrað við nú þá geti hver sem er í hinu akademíska samfélagi átt von á slíkri kæru byggðri á tæknilegum mistökum gervigreindar og ómálefnalegum sjónarmiðum.
„Það er sérstaklega grafalvarlegt þegar rektor sendir fyrirspurnarbréf erlendis til alþjóðlegra samstarfsaðila okkar um hugsanleg siðferðisbrot án þess að hafa fyrir því nokkur rök. Slíkt grefur undan trausti á íslenskri akademíu á alþjóðavettvangi, ekki bara Háskólanum á Bifröst. Ég minni á að þetta er innanhússmál þar sem engin utanaðkomandi ábending barst samanber málsgögn rektors. Samkvæmt gögnum er þetta heimatilbúið mál þar sem rektor og deildarforseti „senda athugun” um eigin starfsmenn til siðanefndar,“ skrifar Hanna Kristín.
Hér má lesa færslu hennar í heild sinni og nálgast greinargerð sem hún birti vegna málsins: