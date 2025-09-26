Annað merki á Vestfjörðum veldur kergju – „Hvort er ljótara? þetta merki eða nýja merkið hjá Vesturbyggð?“

Nýtt merki Fjórðungssambands Vestfjarða hefur valdið kergju á sunnanverðum Vestfjörðum. Ekki er langt síðan að nýtt merki Vesturbyggðar olli usla.
Þann 19. september síðastliðinn tilkynnti Vestfjarðastofa að Fjórðungssamband Vestfirðinga hefði eignast nýtt merki. Var það vegna 75 ára afmælis sambandsins sem ákveðið var að „hressa upp á útlitið“ og var nýtt merki afhjúpað á fjórðungsþingi í Hnífsdal.
Glöggir hafa hins vegar tekið eftir að sunnanverða Vestfirði vantar beinlínis á nýja merkið.
„Íbúar á sunnanverðum vestfj erum greinilega ekki þess virði að teljast til vestfjarðafjórðungs,“ segir einn á í færslu á samfélagsmiðlum og fleiri taka undir með honum.
„Þetta er nú stórfurðulegt lógó fyrir fjórðungssamband eiginlega bara vandræðalegt,“ segir annar. „Það er kannski ódýrara að sýna bara lítinn hluta Vestfjarða,“ sá þriðji.
Þá telja sumir að að merkið sé ekki fallegt. „Hvort er ljótara? þetta merki eða nýja merkið hjá Vesturbyggð?“ spyr einn.
Vísar hann til nýs sveitarfélagsmerkis Vesturbyggðar, sem var afhjúpað eftir sameininguna við Tálknafjarðarhrepp. Segjast sumir verða sjóveikir á að horfa á það merki og hefur verið hrundið af stað undirskriftasöfnun til að losna við það.