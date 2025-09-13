fbpx
Laugardagur 13.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Vísbendingar um að morðingi Charlie Kirk hafi verið yst til hægri á hinu pólitíska litrófi

Ritstjórn DV
Laugardaginn 13. september 2025 13:00

Tyler James Robinson er grunaður um morðið á Charlie Kirk

Tyler James Robinson, 22 ára iðnnemi frá Utah, situr nú í gæsluvarðhaldi grunaður um að hafa skotið inn þekkta íhaldssama aktívista Charlie Kirk til bana en búist er við að formleg ákæra verði birt honum í næstu viku, að sögn ríkisstjórans, Spencer Cox.

Morðið á Kirk, sem var meðal stofnenda hreyfingarinnar Turning Point USA og náinn samherja Donalds Trump, hefur verið lýst sem sögulegum vatnaskilum í bandarískum stjórnmálum og óvíst hverjar afleiðingarnar verða.

Atvikið átti sér stað þegar Kirk talaði fyrir framan 3.000 manns við Utah Valley University í Orem. Robinson er sakaður um að hafa skotið hann til bana með riffli af þaki nálægrar byggingar og flúið í ringulreiðinni sem myndaðist.

Faðirinn stuðlaði að handtöku

Robinson var handsamaður eftir 33 tíma leit, í kjölfar þess að faðir Tyler hafði borið kennsl á hann og fengið son sinn til að gangast við morðinu. „Ég vil þakka fjölskyldumeðlimum Tyler Robinson fyrir að gera hið rétta,“ sagði ríkisstjórinn Cox á blaðamannafundi.

Robinson er nemi í rafmagnsverkfræði við Dixie Technical College og bjó hjá foreldrum sínum í St. George, um 400 kílómetra frá vettvangi glæpsins. Hann hefur ekki áður hlotið dóm fyrir saknæmt athæfi og þá hefur vakið athygli að fjölskylda hans eru gegnheilir Repúblikanar.

Strax eftir ódæðið braust út mikil reiðibylgja gegn Demókrötum og öfgafullum vinstri mönnum. Þar fór Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, fremstur í flokki og skellti umsvifalaust skuldinni í þá átt.

Mögulega yst til hægri á hinu pólitíska litrófi

Nú virðist hins vegar ýmislegt benda til þess að hinn meinti morðingi hafi verið yst til hægri á hinu pólitíska litrófi.

Við rannsókn málsins vöktu skilaboð á skothylkjum sem Robinson hafði undir höndum athygli. Á einu hylki stóð: „Here fascist! CATCH!“ – skilaboð bentu til þess að pólitískar hvatir lægju að baki morðinu.

Í umfjöllun Reuters nú fyrir stundu er haft eftir  Rachel Kleinfeld, sérfræðingi hjá stofnun sem nefnist Carnegie Endowment for International Peace, benda tákn og orðalag á skothylkjunum til þess að Robinson hafi tengst svokallaðri Groyper-hreyfingu.

Sú hreyfing er kennd við öfgamanninn og rasistann Nick Fuentes og einkennist af blöndu af alt-right hugmyndafræði, net-meme menningu og öfgafullum skoðunum gagnvart minnihlutahópum. Hópurinn hafði horn í síðu Kirk og taldi hann ekki ganga nógu langt í hægri hugmyndafræði sinni.

„Þetta eru tákn sem oft sjást í kröfum eða brandaramenningu Groypers,“ sagði Kleinfeld. Hún bætti þó við að gjarnan sé erfitt að flokka gerendur slíkrar ofbeldisverka, þar sem þeir blandi saman hinum ýmsu samsæriskenningum og öðru.

Þá hafa einnig verið bent á aðrar vísbendingar þar sem svo virðist sem Robinson sé að vísa í Groyper-hreyfinguna.

Engin formleg tengsl staðfest

Þrátt fyrir þessar vísbendingar liggja engar opinberar sannanir fyrir um að Robinson hafi verið virkur meðlimur Groypers. Yfirvöld hafa þó staðfest að hann hafi tjáð sig á spjallrásum eins og Discord þar sem andúð hans á Kirk kom fram.

Þá var Robinson sjálfur ekki skráður í nein stjórnmálasamtök og hann hafði ekki kosið í tveimur síðustu kosningum.

