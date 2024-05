Þetta hafði þjóðin að segja um kappræðurnar í kvöld – „Hjálp. Hjálpið mér. Ég á svo erfitt með þetta. Ég get samt ekki slökkt“

Líflegar kappræður 12 frambjóðenda til embættis forseta Íslands stóðu yfir á RÚV í kvöld, frá klukkan 19:40 til 22. Eins og gefur að skilja bar margt á góma og umræðurnar voru líflegar en góður andi ríkti í sjónvarpssal.

Miðað við skrif á X (Twitter) og Facebook virtist sjónvarpsáhorfendum líka vel við þetta efni en fjölmargar athugasemdir mátti sjá um kappræðurnar.

Jakob Bjarnar Grétarsson, þjóðþekktur blaðamaður á Vísi, gefur þættinum góða einkunn í stuttri færslu á Facebook:

„Besta tv í heimi. En ég er í enn meiri bobba en áður — þau voru öll frábær!“

Kristín Reynisdóttir var ekki eins hrifin:

„Hélt út í 20 mín af þessu sjónvarpsefni og er sködduð fyrir lífstíð. Þó verður ekki hægt að rekja skaðann til hans Baldurs míns Áfram Baldur.“

Erla Hlynsdóttir, blaðamaður á Heimildinni, taldi að Katrín Jakobsdóttir hefði nýtt spurningatíma frambjóðenda vel:

„Sigurvegarinn í „frambjóðandi spyr frambjóðanda” var klárlega Katrín. Hún valdi að spyrja fyrrverandi borgarstjóra hvort sú reynsla myndi nýtast honum í embætti forseta, og fékk svar sem kom mjög vel út fyrir hana sjálfa sem fyrrverandi forsætisráðherra. Síðan voru nokkrir sem greinilega vildu reyna að koma höggi á Katrínu með því að spyrja hana að því sem þeir töldu krefjandi spurningu sem varð til þess að hún fékk mun meira kastljós en aðrir frambjóðendur í þessum lið.“

Nokkuð var rætt um umfangsmiklar handahreyfingar Höllu Hrundar. Um þær sagði Bjartmar Þórðarson þetta: „Mér finnst tilraun Höllu Hrundar til að táknmálstúlka sjálfs sig virðingarverð.“

Andrés Jónsson almannatengill sagði: „Talpunktar Katrínar eru allt sem hún telur veikleika Höllu Hrundar. Skiljanlegt.“

Hér að neðan gefur að líta fleiri ummæli á X:

Hjálp. Hjálpið mér. Ég á svo erfitt með þetta. Ég get samt ekki slökkt.

Arnar Þór kemur mest megnis fyrir sem ágætlega talandi einstaklingur sem er frekar langt til hægri í stjórnmálum. En svo kemur annars lagið í ljós, eins og núna þegar hann kaus að spyrja Katrínu út í einhvern sendifulltrúa WHO, að hann er samsæriskenningarnöttari. #kappræður

