Guðlaugur rifjar upp óborganlegan fund með Boris Johnson – „Þið eruð ekki bestu vinir okkar í Evrópu,”

Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfisráðherra, var gestur hlaðvarpsins Chess After Dark í vikunni og fór á kostum með skemmtilegum sögum frá pólitískum ferli sínum.

Meðal annars rifjaði ráðherrann upp óborganlega fund með Boris Johnson og fleiri breskum ráðamönnum um það leyti sem Brexit-málin voru í algleymingi. Líkti Guðlaugur Þór við för sinni við frásögn úr Egilssögu þar sem Egill Skallagrímsson og bræður hans úr Borgarnesi börðust undir merkjum ensks kongungs og vildi ráðherrann meina að að orrustan væri upphafið að breskri þjóðernishyggju.

Borgnesingnum Guðlaugi fannst því viðeigandi að færa Boris mynd af Churchill á Íslandi enda breski forsætisráðherrann rómaður aðdáandi forvera síns í embætti.

Fauk í Boris

Guðlaugur rakti síðan eftirfarandi samtal milli ráðherrann sem fram fór á ensku:

Boris: „What was Churchill doing in Iceland?“

Guðlaugur: „That was when you invaded us.“

B: „Invaded you! Why did you invade Iceland?“ Þrumaði Boris þá yfir greyið embættismennina sem sukku niður í sætin sín. Hann fór í kjölfarið að biðjast afsökunar á hernáminu

B: „I’m terribly sorry“

Guðlaugi var þá ekki farið að lítast á blikuna og hóf að draga í land. Hann benti á að Bretar hefðu hjálpað okkur líkt og við hjálpuðum þeim á tímum víkinganna og vísaði þar með í bardagagleði Borgnesinga.

Aftur þrumaði Boris: „Helping us!? You raided our churches and raped our women! You helped us in a really peculiar way!“

Óborganleg uppákoma

Guðlaugur Þór segir að þrátt fyrir þessa óborganlegu uppákomu hafi undirtónn fundarins verið alvarlegur. Blikur voru á lofti í alþjóðamálum mikilvægt var að passa að ekki yrði rof á viðskiptum milli landanna ef Bretar segðu sig úr Evrópusambandinu, sem þeir að lokum gerðu.

Fundinum lauk svo á góðum nótum en Boris varð þá að orði: „You are not our best friend in Europe, you are our only friend in Europe.“

Hér má hlusta á hlaðvarpið Chess After Dark í heild sinni en Guðlaugur minntist til að mynda á það þegar líka þegar hann reitti Putin til reiði.

Frásögn Guðlaugs Þórs af fundinum með Boris byrjar á mínútu 12.43 í upptökunni hér fyrir neðan.