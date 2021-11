Áhorfendur komu auga á vandræðalegan hlut í hillunni þegar rætt var við konu í beinni útsendingu

Þetta fór auðvitað á mikið flug á samfélagsmiðlum fyrr á árinu og af einhverjum ástæðum er þetta aftur farið á flug. En væntanlega hefði Amos frekar viljað að viðtalið færi á flug vegna innihalds þess en ekki hlutarins í bókahillunni.

Eins og glöggir lesendur hafa eflaust rekið augun í nú þegar þá er hlutur í bókahillunni sem flestir myndu venjulega ekki setja í bókahillu og að minnsta kosti fjarlægja áður en farið er í viðtal í beinni útsendingu.

Á meðan Amos ræddi við þáttastjórnendur um reynslu sína af því að vera atvinnulaus ráku margir áhorfendur augun í stóran gervilim í hillunni fyrir aftan hana.

Grant Tucker, blaðamaður, birti skjáskot af viðtalinu á Twitter og hvatti fólk til að skoða hvað sé fyrir aftan það áður en það fer í beina útsendingu í sjónvarpi.

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk

— Grant Tucker (@GrantTucker) January 26, 2021