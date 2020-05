Flugfreyja Icelandair hjólar í félagið – „Við erum ekki þarna til „leyfa“ mönnum að slá mann á rassinn“

Þórunn Elva Þor­geirs­dóttir, flug­freyja hjá Icelandair birti í dag langa Facebook-færslu þar sem hún húðskammaði flugfélagið sem henni þykir ekki bera nægilega virðingu fyrir starfsstéttinni sinni.

Hún segist hafa verið stoltur starfsmaður Icelandair í mörg ár, en nú sé það breytt, þar sem að flugfélagið sverti nú orðspor flugfreyja sem sé kennt um fall fyrirtækisins.

Þórunn lýsir þá ítarlega þeim erfiðu aðstæðum sem flugfreyjur vinna við og laununum sem stéttin fær greidd sem henni finnst ekki til sóma. Hún segir að þrátt fyrir allt það segi þær ekki neitt heldur brosa bara.

Þórunn bendir einnig á að starfið hafi mikil áhrif á heilsu, en samt fórni flugfreyjur sér fyrir félagið.

Hún minnist einnig á að það sé ekki af ástæðulausu að flugfreyjur séu um borð, það sé af öryggisástæðum. Þrátt fyrir það séu flugfreyjur ekki tryggðar fyrir óhöppum sem gæti átt sér stað myndu þær lenda í átökum við flugdólga.

Þórunn segir að flugfreyjur séu ekki á staðnum til þess að brosa, þjónusta og „leyfa“ körlum að slá sig í rassinn. Hún bendir einnig á að flugfreyjur þurfi að vera stífmálaðar og í háhæluðum skóm, sem séu ekki þægilegustu vinnuskilyrðin.

„Við erum ekki bara þarna til þess að vera sæt og brosa til ykkar, gefa ykkur kaffi og te og „leyfa“ einstaka mönnum að slá mann á rassinn. Við erum skikkaðar til þess að vera stífmálaðar hvern vinnudag, við eigum að vera með eyeliner, kinnalit, púður, maskara, meik, sólapúður, varalit og naglalakk – alls ekki of dökkt og ekki of ljóst. Við eigum að féla húðflúr og ef það sést í það fáum við áminningu eða skammir. Að fjármagna það að vera máluð í vinnunni með lakkaðar og vel til hafðar neglur kemur úr eigin vasa. Við eigum að vera í hælum að hlaupa nokkurra km flugstöðvar fram og til baka og alltaf að brosa og vera næs. Strákarnir mega svo ekki hafa of mikið skegg eða of mikið hár. Þeir mega ekki vera með sítt hár – þá skaltu gjöra svo vel að klippa þig ef þú ætlar að vinna þetta fína starf sem það er að vera flugþjónn.

Að því sögðu eru afturfarirnar grátlegar og ef þetta tilboð yrði samþykkt hjá Icelandair – sem það verður aldrei af okkar hálfu. Þá get ég sagt ykkur það að það verður líklegast ekki einn núverandi starfsmaður eftir á línunni. Ætli það sé planið? Að fá okkur til að samþykkja ekki svo þeir geti falið sig bak við það að þeir „urðu bara“ að ráða erlent vinnuafl? Það að samþykkja launaLÆKKUN til 5 ára án möguleika á hækkunum en í leiðinni auka vinnutíma um uþb 40% er með öllu óboðlegt. Ég er ekki svo viss um að neinn sem hefur eða myndi prófa að starfa við þetta myndi samþykkja þennan samning. Á meðan á öllum öðrum vettvöngum er verið að berjast fyrir “lífskjarasamningum með viðeigandi hækkunum og styttingu vinnuvikunnar.“