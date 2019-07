„Ef tillaga Íslendinga verður samþykkt þýðir það að allir sem unnu að henni fái bónusgreiðslur og það frá sjálfum eiturlyfjahringjunum.“

Á morgun munu Sameinuðu þjóðirnar greiða atkvæði um tillögu Íslands varðandi það hvort rannsaka eigi stöðu mannréttinda á Filippseyjum. Tillagan varðar stríðið gegn fíkniefnum sem stjórnvöld á Filippseyjum standa í.

Stjórnvöld á Filippseyjum hafa sætt harðri gagnrýni fyrir þetta stríð sitt, en talið er að mannréttindi séu brotin á degi hverjum. Lögreglan þar í landi hefur meðal annars verið ásökuð um að drepa þúsundir manna.

Utanríkisráðherra Filippseyja, Teddy Locsin Jr. var ansi harðorður í garð Íslendinga í yfirlýsingu sem hann birti á Twitter í gær.

If the Iceland resolution wins that means bonuses for everyone who worked for it—from the drug cartels.

— Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) July 9, 2019