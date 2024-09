„Þetta er mynd um breyskleika mannsins og er auðvitað til vitnis um að það hafa allir eitthvað að fela,“ segir Guðmundur Ingi Þorvaldsson, framleiðandi kvikmyndarinnar Allra augu á mér (e. All Eyes on Me) sem er á meðal 82 mynda í fullri lengd sem prýða Alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík í ár, en þær koma frá 65 þjóðlöndum, svo eitthvað er nú úrvalið á RIFF að þessu sinni sem hefst í Háskólabíói 26. september og stendur yfir til 6. október.

Mynd Guðmundar Inga í leikstjórn Kanadamannsins Pascal Payant er hádramatísk fjölskyldusaga sem er heimsfrumsýnd á RIFF og segir af Gunnari sem kýs fremur vinskap hrossa en fólks eftir að hafa misst konu sína og son af slysförum. En þegar hann hefur sig loksins á slysstað við Krýsuvíkurbjarg, hittir hann fyrir pólska konu sem hefur flúið á náðir Íslands til að komast í fóstureyðingu, þvert á vilja barnsföðurins, svo þau eru bæði á heldur óvenjulegri vegferð í lífinu.

… varð að koma aftur til Íslands …

Þetta er fyrsta bíómyndin sem Guðmundur Ingi framleiðir í fullri lengd, en sú tíunda úr smiðju Pascal Payant, en leiðir þeirra tveggja lágu saman þegar Guðmundur Ingi lék í öðru verki Pascal, April Skies sem segir frá því hvaða áhrif það hefur í þremur löndum þegar einn og sami maðurinn deyr.

„Við tökurnar hér á Íslandi fyrir þá mynd sagði Pascal si sona að hann yrði að koma hingað aftur – og það gekk eftir við vinnsluna á þessari nýju mynd okkar,“ rifjar Guðmundur Ingi upp og segir Pascal vera sannan galdramann í faginu, en hann semji ekki einasta handrit sín og leikstýri, heldur klippi hann líka sjálfur myndirnar sínar. „Hann kann flestum betur að flakka fram og aftur í tíma og skapa þannig spennu – og nýja myndin okkar á RIFF í ár er gott dæmi um það,“ segir Guðmundur Ingi kvikmyndaframleiðandi með meiru.