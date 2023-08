Nýtt myndband raunveruleikastjörnunnar vekur spurningar – “Hvað hefurðu gert við andlitið þitt?”

Raunveruleikastjarnan Terese Guidice hefur fengið enn og aftur að heyra það frá aðdáendum fyrir að „fikta í andlitinu“ hennar í nýrri Instagram-færslu.

Teresa virðist vera óhrædd við að breyta myndunum sínum í myndvinnsluforriti áður en hún birtir þær á samfélagsmiðlum. Það er allavega kenning aðdáenda hennar sem segja hana oft gjörólíka myndunum sem hún birtir.

Terese er ein af húsfreyjunum í vinsæla raunveruleikaþættinum The Real Housewives of New Jersey.

Hún birti myndband af sér á Instagram um helgina og hefur útlit raunveruleikastjörnunnar í myndbandinu hefur vakið mikla athygli, sem aðdáendum finnst síður en svo raunverulegt.

„Þetta er ekki einu sinni líkt þér. Hvað hefurðu gert við andlitið þitt? Eða ertu að nota „filter“? sagði einn netverji.

„Hún hefur klárlega látið gera eitthvað við varirnar sínar, og kannski andlitslyfting. Hún ætti að passa sig, hún er að verða komin á slæman stað,“ sagði annar.

„Ég elska kjólinn en þú ert með allt of marga „filtera“. Ég hef séð þig í persónu og þú lítur ekki svona út,“ sagði einn.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Teresa er sökuð um að breyta myndunum sínum.