Tara Sif gæsuð – „Á bleikasta skýinu“

Tara Sif Birgisdóttir fasteignasali á fasteignasölunni Lind og dansari var gæsuð af vinkonum sínum um helgina. Tara Sif og Elfar Elí Schweitz Jakobsson lögmaður giftu sig með sælgætishringum í Las Vegas í Bandaríkjunum í maí í fyrra og greindu frá í september. Lofuðu þau þá að halda veislu síðar, sem nú virðist stefna í.

„Á bleikasta skýinu eftir skemmtilegasta dag lífs míns. Ég er alltof heppin með konurnar mínar!!! ELSKA YKKUR,“ segir Tara Sif í færslu á Instagram.

Eins og sjá má var þema gæsapartýsins Tara air, en Tara Sif starfaði sem flugfreyja hjá WOW air og var andlit fyrirtækisins í auglýsingum þess. Tara Sif skipti þrisvar um fatnað þennan skemmtilega dag og einn þeirra var í stíl við goðsagnakenndan heilgalla Britney frá árinu 2000 í myndbandi lagsins Oops!…I Did It Again.

Tara Sif hefur getið sér gott orð sem dansari og danskennari um árabil og nýtur einnig vinsælda á Instagram. Hún er annar stofnandi SoFestive, fyrirtæki sem sérhæfir sig í verkefna- og viðburðarstjórnun.

Elfar Elí fór á skeljarnar í byrjun árs 2022 á Kistufelli í sólsetrinu.