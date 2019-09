Emiliana Torrini gerir kaupmála við nýbakaðan eiginmann

Söngkonan Emiliana Torrini gerði kaupmála við nýbakaðan eiginmann sinn, Rowan Patrick Robinson Cain. Þetta kemur fram í lögbirtingarblaðinu.

Lítið virðist hafa farið fyrir giftingu þeirra. Cain starfar sem vöruhönnuður samkvæmt Fréttablaðinu sem greindi fyrst frá hjónabandi þeirra tveggja.

Emiliana sennilega þekktust fyrir flutning sinn á laginu „Gollum’s song“ í Hringadróttinssögu. Auk þess samdi hún lög í samstarfi við Kylie Minogue. Plata hennar Love in the Time of Science var einnig geysivinsæl.