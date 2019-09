Kevin Hart liggur alvarlega slasaður á spítala – Montaði sig af glæsikerrunni nokkrum klukkutímum áður

Gamanleikarinn Kevin Hart lenti í bílslysi snemma í morgun í Malibu. Leikarinn liggur alvarlega slasaður á spítala eftir bílslysið og slasaðist illa á baki ef marka má vefinn TMZ.

Kevin var farþegi í bifreið sinni að gerð Plymouth Barracude. Bílstjórinn, Jared S. Black, missti stjórn á bílnum á Mulholland hraðbrautinni með þeim afleiðingum að bíllinn endaði í skurði.

Samkvæmt vefnum Us sat tvennt fast í bílnum en Kevin náði að komast út og ná í hjálp. Aðkoma á slysstað var hræðileg eins og sést á myndbandi og myndum á vef TMZ.

Bílstjórinn Jared er einnig alvarlega slasaður en þriðja manneskjan, einkaþjálfarinn Rebecca Broxteman, unnusta Jareds, er lítillega slösuð.

Nokkrum klukkutímum fyrir bílslysið birti Kevin myndband af sér í bílnum í „story“ á Instagram þar sem hann lét hvína í dekkjunum og montaði sig af glæsikerrunni. Kevin keypti bílinn þegar hann var fertugur í júlí.

Kevin er þekktur fyrir leik í myndum eins og Jumanji: The Next Level, Night School og Get Hard.