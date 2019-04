Bjargvættur Breiðholts snýr aftur: „Hvar væri Breiðholtið án þín???“

View this post on Instagram

Gamli skólinn segir skemmdarverkum stríð á hendur. Það syrgir mig að hugsa til allra strangheiðarlegu iðnaðarmannanna sem löggðu sitt af mörkum við að reisa Breiðholtið okkar frá grunni, og að vinna þeirra sé eyðilöggð með veggjakroti. Næstu daga og vikur er ekki ólíklegt að þið sjáið mig brosandi út að eyrum í hverfinu með málningarrúllunna á lofti. Hugsum líka um umhverfið. Góðar stundir kæru nágrannar! 🎨 📸: @brynjar93