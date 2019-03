Uppátæki Jóhanns slær í gegn: „Það er þessum manni að þakka að það er gott að búa í Breiðholti“

View this post on Instagram

Í dag fór ég á stúfana og langaði til þess að kynnast öllu frábæra fólkinu í hverfinu mínu. Ég vildi gefa til baka til þeirra sem hafa gefið mér svo mikið í gegnum tíðina. Fólkið sem gefur hverfinu lit með brosi og jákvæðni. Þessvegna ákvað ég að setja upp bás og bjóða vegfarendum uppá hressingu. Takk fyrir að vera þið, aldrei hætta þvi! 📸: @birkir7