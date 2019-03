Íslendingar missa sig yfir myndbandi af Mitt Romney: „Enginn nema raunsíkópati“ myndi gera svona

Bandaríski stjórnmálamaðurinn Mitt Romney fagnaði 71 árs afmæli sínu í gær, en myndband af afmælisgleði á vinnustað hans hefur farið sem eldur í sinu um internetið.

Í myndbandinu sést Mitt taka á móti afmælisglaðningi, fullt af Twinkies-stykkjum sem mynda stóra köku sem er alsett afmæliskertum. Er það einna helst aðferð Mitts til að blása á kertin sem hefur valdið fólki miklum heilabrotum.

My team surprised me with a cake made out of my favorite snack—twinkies! Looking forward to all this year has in store. pic.twitter.com/lQfyIrQ9Qe

— Mitt Romney (@MittRomney) March 12, 2019