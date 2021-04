Ókeypis leiga Gísla Marteins í höfðum Sjálfstæðiskvenna – „Hvaða djöflasýru var ég að lesa“

„Ætli Gísli borgi leigu eða býr hann frítt í höfðinu á þessum konum?“ spyr Atli Fannar Bjarkason, verkefnastjóri vefútgáfu og samfélagsmiðla á RÚV, á Twitter-síðu sinni í dag. Konurnar sem um ræðir eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, þær Marta Guðjónsdóttir og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.

Þær Marta og Ragnhildur eiga nefnilega ekki bara það sameiginlegt að vera Sjálfstæðiskonur heldur hafa þær báðar nú skrifað pistla um Gísla Martein Baldursson, þáttastjórnanda og fyrrum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Báðar skrifa þær í kjölfar deilna um skipulagsmál í borginni. Ragnhildur skrifaði um umferðaröryggi en Marta hjólaði meira bara beint í Gísla og kallaði hann pjakk og prinsessu.

Pistill Mörtu vakti mun meiri athygli en pistill Ragnhildar en vart hefur verið talað um annað á samfélagsmiðlinum Twitter í dag. Reyndar hefur umræðan í dag einnig snúist mikið um Mathallamenningu landsins en það kemur þessari frétt þó ekki við. Margir hafa lagt sína skoðun á pistlinum fram og eins og gengur og gerist á Twitter hafa margir gert grín að honum.

Atli Fannar er einn þeirra sem birti færslu á Twitter í dag um Gísla Martein og Sjálfstæðiskonurnar eins og fram kemur fremst í þessari frétt. Gísli Marteinn hefur nú svarað færslu Atla um það hvort hann borgi leigu fyrir að búa í höfðinu á Sjálfstæðiskonunum. „Leigulaust!“ skrifaði Gísli Marteinn einfaldlega eins og sjá má hér fyrir neðan.

Eins og áður segir hafa margir birt færslur um pistilinn á Twitter í dag. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Reykjavíkur, er til að mynda á meðal þeirra sem tjá sig um málið en hér fyrir neðan má sjá færslu hans og annarra sem hafa sagt sína skoðun á pistlinum.

