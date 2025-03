Alltof kokhraustur fyrir stóra verkefnið: Allt vitlaust eftir lokaflautið – Sjáðu myndbandið

Raphinha, leikmaður Barcelona og brasilíska landsliðsins, var heldur betur kokhraustur í viðtali sem hann mætti í á dögunum.

Raphinha tjáði sig fyrir stórleik Brasilíu og Argentínu en mikill rígur er á milli þessara landa og er hitinn yfirleitt mikill í leikjunum.

Raphinha hefur verið stórkostlegur á tímabilinu en hann sagði að sínir menn myndu ‘rústa’ Argentínu í viðureigninni.

Annað kom svo sannarlega á daginn en Argentína vann 4-1 sigur en leikið var í undankeppni HM.

Raphinha fékk gult spjald í leiknum og átti ekki góðan dag en eftir lokaflautið hitnaði heldur betur í kolunum.

Leikmenn Argentínu höfðu tekið eftir ummælum Raphinha sem fékk lítinn frið er hann gekk af velli.

Raphinha leaving the pitch with Argentina players around him. pic.twitter.com/nYMt0hmlPX

— Roy Nemer (@RoyNemer) March 26, 2025