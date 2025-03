Reece James skoraði stórbrotið mark fyrir England í kvöld er liðið mætti Lettlandi í undankeppni HM.

James er leikmaður Chelsea og fékk tækifæri í byrjunarliðinu og skoraði eina mark fyrri hálfleiks.

Bakvörðurinn skoraði með stórkostlegu skoti beint úr aukaspyrnu og var þetta hans fyrsta landsliðsmark.

Markið má sjá hér.

What a goal from Reece James ,from a set piece. #ENGLVA pic.twitter.com/SEARBPeHZC

— R.Amorim🇺🇸 (@jrkering) March 24, 2025