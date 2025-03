Eiður Smári fékk mínútur þegar goðsagnirnar mættust – Sjáðu magnað skallamark og fagnið sem vakti heimsathygli

Peter Crouch skoraði magnað skallamark í gær er Liverpool mætti Chelsea í góðgerðarleik á Englandi.

Enginn núverandi leikmaður liðanna tók þátt en goðsagnir mættust þarna og var Eiður Smári Guðjohnsen á bekknum hjá Chelsea.

Eiður fékk að spila hálftíma í 2-0 tapi en Crouch var munurinn á þessum liðum og skoraði bæði mörkin.

Fyrra mark Crouch var afskaplega laglegt og fagnaði hann með vélmenninu fræga – líkt og hann gerði með enska landsliðinu á sínum tíma.

Markið má sjá hér.

The finish and THAT celebration 🤖@AXA | #Ad pic.twitter.com/i7xRP1o6Yz

— Liverpool FC (@LFC) March 22, 2025