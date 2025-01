Þessir skapa mest í stóru deildunum

OptaJoe býður reglulega upp á skemmtilega tölfræðimola og tók síðan saman lista yfir mest skapandi leikmenn fimm bestu deilda Evrópu (England, Spánn, Ítalía, Þýskaland, Frakkland).

Um er að ræða þá sem hafa skapað flest færi í þessum deildum og þar trónir Raphinha, fyrrum leikmaður Leeds og nú Barcelona, á toppnum með 67 sköpuð færi.

Þar á eftir kemur Cole Palmer, leikmaður Chelsea, með 63 og svo Alex Baena hjá Villarreal með 59.

Dejan Kulusevski í Tottenham er svo með 58 og Junya Ito hjá Reims með 55.

— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2025