Áttu fund með Rangnick í gær

Þýska stórliðið Dortmund fundaði með Ralf Rangnick, fyrrum stjóra Manchester United og nú landsliðsþjálfara Austurríkis, í Salzburg í gær.

Frá þessu greinir Florian Plettenberg hjá Sky Sports í Þýskalandi, en Dortmund er í stjóraleit í kjölfar þess að Nuri Sahin var látinn fara.

Fulltrúar Dortmund ræddu við Rangnick um að taka við strax, þó hann sé í starfinu fyrir Austurríki, en það kemur einnig til greina að ráða hann í sumar. Rangnick er með samning við austurríska knattspyrnusambandið út þetta ár.

Plettenberg segir ólíklegra sem stendur að Rangnick samþykki tilboðið og horfir Dortmund einnig á fleiri kosti. Má þar nefnda Niko Kovac, fyrrum stjóra Bayern Munchen, Monaco og fleiri liða.

