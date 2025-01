Sjáðu afar óheppilegt atvik: Fór í beina útsendingu frá skrifborði sínu og þetta blasti við á tölvuskjánum hans

Bandaríski íþróttafréttamaðurinn Jake Gadon gleymdi sér aðeins áður en hann fór í beina útsendingu á CBS í vikunni.

Gadon fjallar um hinar ýmsu íþróttir fyrir CBS og fór í loftið með umfjöllun þar sem hann stóð fyrir framan skrifborðið sitt.

Það sem er óheppilegt fyrir Gadon er að kveikt var á tölvunni hans og hún galopin. Þar má sjá mynd af tónlistarkonunni Rihanna á nærfötunum einum saman.

Myndband af þessu hefur farið um eins og eldur í sinu og má sjá það hér að neðan.

Jake’s 2025 is off to a fantastic start pic.twitter.com/HykyKKtKRW

— Jay Asliken 🕋☪️✈️ (@assliken) January 8, 2025