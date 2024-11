Guardiola klóraði sjálfan sig til blóðs – Sjáðu myndbandið

Pep Guardiola var svo sannarlega pirraður í gær eftir leik Manchester City við Feyenoord í Meistaradeildinni.

City virtist ætla að sækja þægilegan 3-0 heimasigur en Feyenoord kom til baka og jafnaði metin í 3-3.

Það tók þá hollensku aðeins 14 mínútur að skora þrjú mörk, eitthvað sem fór virkilega í taugarnar á Guardiola.

Spánverjinn fór svo langt og meiddi sjálfan sig en hann greindi sjálfur frá þessu á blaðamannafundi í gær.

Guardiola klóraði sjálfan sig til blóðs í pirringskasti eins og má sjá hér fyrir neðan.

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.

🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/9g9Ix0LyrO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024