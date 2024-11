Mikið áfall fyrir Tottenham – Lykilmaður meiddist gegn City og fór í aðgerð í dag

Guglielmo Vicario markvörður þurfti að fara undir hnífinn í dag og verður lengi frá. Þetta er mikið áfall fyrir Tottenham.

Vicario spilaði allan leikinn gegn Manchester City um helgina en meiddist þar

Brotið bein var í ökkla markvarðarins og var ákveðið að senda hann beint undir hnífinn.

Ljóst er að Vicario spilar ekki fyrr en á nýju ári vegna meiðslanna en hann var frábær í 0-4 sigri á Manchester City.

Læknalið Tottenham mun taka ákvörðun um það hvenær Vicario getur spilað aftur.

We can confirm that Guglielmo Vicario has today undergone surgery for a fracture of his right ankle.

Guglielmo will be assessed by our medical staff to determine when he can return to training.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 25, 2024