Margir bregðast við tilkynningu Alfreðs í dag – „Þvílíkur heiður að hafa fengið að deila með þér mögnuðum minningum“

Margir hafa brugðist við þeim tíðindum að Alfreð Finnbogason hefur ákveðið að leggja knattspyrnuskóna á hilluna frægu. Magnaður ferill Alfreðs er á enda.

Alfreð er 35 ára gamall en ferill hans var mjög farsæll, hann rifti samningi við KAS Eupen í Belgíu á dögunum og hefur ákveðið að hætta.

Alfreð var atvinnumaður í þrettán ár en hann fór til Lokeren árið 2011 eftir að hafa orðið Íslands og bikarmeistari með Breiðablik.

Hann lék með Lokeren, Helsingborg, Heerenveen, Real Soceidad, Olympiakos, Augsburg, Lyngby og KAS Eupen erlendis.

Lengst af var Alfreð hjá Augsburg í þýsku úrvalsdeildinni. Alfreð lék 73 landsleiki fyrir Ísland og skoraði í þeim átján mörk.

Alfreð var fyrr í haust ráðinn tæknilegur ráðgjafi hjá Breiðablik og hefur verið að vinna það starf undanfarið.

Kristbjörg Jónasdóttir:

Geggjaður 🙌 Til hamingju með frabæran feril 🤍🤍

Jón Júlíus Karlsson:

Besti knattspyrnumaður Grindavíkur frá upphafi. Til hamingju með magnaðan feril💛💙

Kristján Óli Sigurðsson:

Takk fyrir mig. Markið í Moskvu 2018 mun ALDREI gleymast.

Magnús Már Einarsson:

Til hamingju með magnaðan feril!

Viktor Karl Einarsson:

Fyrirmynd💚 Til hamingju með magnaðan feril!!

Aron Einar Gunnarsson:

Geggjaður vinur, og þvílíkur heiður að hafa fengið að deila með þér mögnuðum minningum! Alvöru fótbolta heili sem gaman hefur verið að fá að spila með ❤️ ég þakka bara fyrir mig

Þýska úrvalsdeildin:

Thank you for all the memories, Alfred! You were a pleasure to watch and we wish you nothing but the best for your future!

Orri Steinn Óskarsson:

takk fyrir mig vinur, fyrirmynd