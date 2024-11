Jákvæðar fréttir fyrir Arteta – Odegaard sást á æfingu í dag

Martin Odegaard fyrirliði Arsenal er mættur á æfingu liðsins eftir rúmlega tveggja mánaða fjarveru frá leiknum.

Odegaard meiddist á ökkla í leik með norska landsliðinu.

Arsenal hefur saknað Odegaard undanfarnar vikur þegar liðið hefur hikstað í ensku úrvalsdeildinni.

Odegaard tók þátt í æfingu liðsins í dag fyrir leik gegn Inter í Meistaradeild Evrópu.

Óvíst er hvort Odegaard verði leikfær en Arsenal mun fara varlega með hann til að byrja með svo ekkert bakslag komi í endurhæfingu hans.

🚨🔴⚪️ Martin Ødegaard back training with Arsenal squad today ahead of UCL game against Inter. pic.twitter.com/6ycj1s2Rbh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024