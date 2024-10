Mourinho vonast eftir peningum og medalíu ef City verður dæmt brotlegt – Segir United á réttri leið

Jose Mourinho stjóri Fenerbache er klár í slaginn fyrir leikinn gegn sínum gömlu vinum í Manchester United á morgun í Evrópudeildinni.

Mourinho tók við United árið 2016 en var rekinn tveimur og hálfu ári síðar eftir ágætt starf.

„Fólk heldur að ég sé að blekkja en United í ár hefur staðið sig betur en úrslitin segja til um. Við höfum horft á allt, þeir munu fyrr en síðar ná árangri,“ segir Mourinho.

„Vonandi sem fyrst og áður en ég mæti aftur í ensku úrvalsdeildina.“

Mourinho vonast til þess að vinna ensku deildina með United ef Manchester City verður dæmt fyrir brot sín sem félagið er sakað um.



„Manchester United á möguleika á að vinna deildina fyrir 2017/18 tímabilið ef City verður refsað. Ef það gerist þá fæ ég vonandi medalíu og að félagið borgar mér bónusinn minn,“ sagði Mourinho léttur.

