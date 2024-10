Margir lykilmenn Arsenal fjarverandi á æfingu fyrir leikinn á morgun

Arsenal verður án lykilmanna þegar liðið mætir Shaktar Donetsk í Meistaradeild Evrópu á morgun, þeir voru allir fjarverandi á æfingu liðsins í dag.

Bukayo Saka kantmaðurinn knái er áfram frá vegna meiðsla sem hann varð fyrir í verkefni með enska landsliðinu.

Jurrien Timber er áfram meiddur og Martin Odegaard miðjumaður liðsins er áfram frá.

Takehiro Tomiyasu er svo áfram meiddur en hann hefur átt í vandræðum með að halda heilsu undanfarnar vikur.

Arsenal tapaði 2-0 gegn Bournemouth um helgina en William Saliba fékk að líta rauða spjaldið snemma leiks.

At Arsenal training… no Saka, Timber, Odegaard or Tomiyasu out there today… pic.twitter.com/fwtHYEvIam

— John Cross (@johncrossmirror) October 21, 2024