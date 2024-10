Pogba hefði skoðað það fara til City en innbrot í Manchester hafði áhrif

Paul Pogba segist hafa íhugað það alvarlega að ganga í raðir Manchester City þegar samningur hans við Manchester United rann út.

Pogba var orðaður við Manchester City á þeim tíma og segir að það hafi verið möguleiki.



„Það hafði verið brotist inn hjá mér og var undir fjárkúgun,“ segir Pogba en bróðir hans var að reyna að kúga úr honum fél.

„Ég varð að fara frá Manchester, ef þessi vandamál hefðu ekki verið þá hefði ég mögulega farið til City. Ég útilokaði það ekki.“

Pogba fór til Juventus en var fljótlega dæmdur í bann fyrir að nota ólögleg lyf en hann má mæta aftur á völlinn í mars á næsta ári.

🔵⚠️ Pogba on why he didn’t join Man City in 2022: „I had the burglary, problems with the extortion… I had to leave Manchester. If I didn’t have that problems, maybe I would have been at City“.

„It wasn’t a closed door because I left United for free“, told @SamiMokbel81_DM. pic.twitter.com/bJNHs87dpM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2024