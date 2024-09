Sjáðu hörmungar Chris Smalling í fyrsta leik í Sádí Arabíu

Chris Smalling er einn af mörgum knattspyrnumönnum sem eru mættir til Sádí Arabíu en hann lék sinn fyrsta leik með Al Fayha,

Smalling og félagar töpuðu 5-0 en enski varnarmaðurinn vill líklega gleyma leiknum sem fyrst.

Smalling skoraði nefnilega sjálfsmark og fékk rautt spjald í leiknum.

Smalling lék lengi vel með Manchester United en hafði verið hjá Roma síðustu ár á Ítalíu.

Hörmungar Smalling má sjá hér að neðan.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chris Smalling in his 🇸🇦 Al Fayha debut:

Own goal ✔️

Red card ✔️

His team lost 5-0, their highest-ever in the #SPL ✔️pic.twitter.com/nitgjpSqSg

— BabaGol (@BabaGol_) September 14, 2024