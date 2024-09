Áfall fyrir Liverpool – Miðjumaðurinn knái í fyrsta lagi klár í lok október

Harvey Elliott miðjumaður Liverpool verður frá fram í lok október vegna meiðsla í fæti. Frá þessu er greint í dag.

Þetta er áfall fyrir Liverpool en miðsvæðið er sá hluti af hópi Arne Slot sem er þunnskipaður.

Harvey hefur ekki byrjað leiki í upphafi tímabils en hefði vafalítið verið í stóru hlutverki nú þegar álagið fer að auakast.

Elliott er uppalinn hjá Liverpool og hefur verið að bæta leik sinn mikið undanfarin tímabil.

Elliot er með brákað bein í fæti og verður í fyrsta lagi klár í október.

