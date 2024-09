Liverpool að hætta í Nike og eru búnir að semja við annan aðila

Það er fullyrt að samstarf Liverpool og Nike sé á enda þegar þessu tímabili er lokið.

Þar segir að Liverpool sé búið að skrifa undir samning við Adidas sem taki við búningum félagsins á næsta ári.

Liverpool hefur oft leikið í búningi frá Adidas og samstarf þeirra er að hefjast á nýjan leik.

Búist er við að Liverpool fái auknar tekjur inn með þessu en samningar stærstu félaga í Evrópu hafa hækkað nokkuð síðustu ár.

Adidas mun hefja að framleiða búninga Liverpool og þeir ættu að fara í sölu næsta sumar.

OFFICIAL:@adidas have secured Liverpool.

Our love affair with the German brand starts again from next season.

[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/JsqUr1tdGY

— Watch LFC (@Watch_LFC) September 9, 2024