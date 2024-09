Allt á suðupunkti á æfingu Hollands – Varnarmaður Arsenal braut á Weghorst sem var brjálaður

Það var allt á suðupunkti á æfingu hollenska landsliðsins í dag þegar Jurrein Timber varnarmaður hollenska landsliðsins braut á Wout Weghorst.

Weghorst virtist meiða sig talsvert og var ekki sáttur með Timber.

Í rúma mínútu stóð hann og röflaði og las yfir varnarmanninum áður en Ronald Koeman skarts í leikinn.

Þjálfarinn talaði við Weghorst og bað hann að gleyma þessu en framherjinn hélt áfram að tuða.

Atvikið má sjá hér að neðan.

🚨 – JUST IN: Full clip of Wout Weghorst being annoyed. [@ESPNnl] pic.twitter.com/IFbRIb6tOA

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 8, 2024