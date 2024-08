Myndband af Rashford vekur mikla athygli eftir helgina – Hvað var hann að spá?

Stuðningsmenn Manchester United eru farnir að efast um ágæti Marcus Rashford á nýjan leik nú þegar tvær umferðir eru búnar í enska boltanum.

Rashford átti dapran dag gegn Brighton á laugardag þar sem hann var í litlum takt við leikinn.

Eitt atvik úr leiknum vekur þó meiri athygli en önnur en þá er Rashford komin í góða stöðu.

Rashford var þá mættur á fulla ferð með fullt af auðu svæði fyrir framan sig. Í stað þess að keyra á hlutina þá ákvað hann að fara til baka.

Þetta atvik vekur mikla athygli og má sjá hér að neðan.

