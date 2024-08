Felix nálgast endurkomu til London

Chelsea er ekki hætt á félagaskiptamarkaðnum þó leikmannahópurinn sé ansi stór. Joao Felix nálgast endurkomu til félagsins.

Felix var á láni hjá Chelsea seinni hluta síðustu leiktíðar frá Atletico Madrid, en hann virðist ekki eiga neina framtíð í spænsku höfuðborginni.

Sjálfur er Felix búinn að semja um eigin kjör á Stamford bridge og bíður þess nú að félögin nái saman. Verið er að ræða greiðsluáætlun og þess háttar.

Felix er 24 ára gamall og vonast til að geta staðið undir þeim væntingum sem til hans voru gerðar snemma á hans ferli.

