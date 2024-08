Sonur Ronaldinho orðinn liðsfélagi Jóhanns Berg

Joao Mendes 19 ára gamall sonur Ronaldinho hefur skrifað undir tveggja ára samning við Burnley á Englandi.

Mendes var á mála hjá Barcelona á síðustu leiktíð en þar gerði faðir hans garðin frægan.

Hann lék áður í heimalandinu en fær nú tækifæri á Englandi í næst efstu deild.

Burnley vann góðan sigur á Luton í fyrstu umferð en Jóhann Berg Guðmundsson er á meðal leikmanna liðsins.

Mendes spilar sem vinstri bakvörður og vængmaður.

🚨✍️ Ronaldinho's son João Mendes (19) has signed for Burnley! 🇧🇷

He signed a professional contract with the English club until 2026, reports @marcosfelipe77. pic.twitter.com/lcnAdribO7

— EuroFoot (@eurofootcom) August 14, 2024