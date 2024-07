Mistók að kaupa miðjumann Liverpool eftir viðræður

Marseille í Frakklandi reyndi að kaupa Wataro Endo miðjumann Liverpool á dögunum en það misheppnaðist hjá þeim.

Frá þessu segir Fabrizio Romano og fleiri taka í sama streng.

Liverpool fékk 14 milljóna evra tilboð frá Marseille í Endo sem kom til Liverpool fyrir ári síðan.

Miðjumaðurinn frá Japan vakti nokkra lukku á Anfield og vildi enska félagið því ekki selja hann.

Marseille leitaði því annað og hefur fest kaup á Isamel Kone og Pierre Hojberg í stöðuna.

🔴🇯🇵 Liverpool rejected approach from Olympique Marseille for Endo before they signed Ismael Kone and Pierre Højbjerg.

Talks around €14m as @JamesPearceLFC reports — but already collapsed weeks ago.

Marseille are focused on other signings and other positions. pic.twitter.com/5AFlwTPsuf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024