Morata að skrifa undir hjá enn einu stórliðinu

Alvaro Morata, nýkrýndur Evrópumeistari með spænska landsliðinu, er að skipta yfir til ítalska stórliðsins AC Milan frá Atletico Madrid.

Milan hefur ákveðið að virkja klásúlu í samningi Morata hjá Atletico upp á 13 milljónir evra.

Morata hefur þegar samþykkt fjögurra ára samning Milan og mun hann gangast undir læknisskoðun síðar í vikunni.

Þessi 31 árs gamli framherji hefur spilað fyrir fjölda stórliða á ferlinum, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus og Chelsea. Nú bætist nýtt félag í safnið.

