Sjáðu átökin í gær – Tvær stjörnur City urðu brjálaðar og óðu í þjálfara Arsenal í gær

Það sauð allt upp úr eftir leik Arsenal og Manchester City í gær þar sem Arsenal vann dramatískan sigur á meisturunum.

Kyle Walker og Erling Haaland leikmenn Manchester City urðu brjálaðir eftir leik en svo virðist sem einn af þjálfurum Arsenal hafi lesið yfir þeim.

The scuffle between Kyle Walker, Haaland & Arsenals' set piece coach after the final whistle. pic.twitter.com/XmQuIxyQ2F

Nicolas Jover, sem sér um föst leikatriði hjá Arsenal var í hringiðu málsins.

„Ég veit hvað gerist en ég vil ekki segja neitt, þeir vita það,“ sagði Pep Guardiola eftir leik.

Sigurinn virtist ansi mikilvægur fyrir Arsenal enda hafði liðið tapað tólf leikjum í röð í deildinni gegn City.

Full time scenes at the Emirates!

Erling Haaland and Kyle Walker were not happy with the Arsenal backroom staff after the final whistle just now!#AstroEPL #ARSMCI pic.twitter.com/TifTtWXanR

