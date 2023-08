Leikmaður Arsenal fer til Forest eftir algjöra U-beygju

Nuno Tavares, bakvörður Arsenal, er á leið til Nottingham Forest eftir allt saman.

Kappinn var orðaður við Forest á dögunum en svo var greint frá því að slitnað hefði upp úr viðræðum á milli félaganna tveggja.

Viðræður fóru hins vegar aftur af stað og nú er samkomulag nánast í höfn.

Tavares fer til Forest á láni út þessa leiktíð en félagið hefur möguleika á að kaupa hann alfarið eftir það.

Leikmaðurinn hefur þegar samið um eigin kjör við Forest.

Tavares gekk í raðir Arsenal árið 2021 en virðist ekki vera inni í myndinni hjá Mikel Arteta. Hann var á láni hjá Marseille á síðustu leiktíð.

Forest er með 3 stig í ensku úrvalsdeildinni eftir tvo leiki. Liðið vann Sheffield United í síðustu umferð en hefði þar áður einmitt tapað gegn Arsenal.

