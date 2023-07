Sjáðu myndbandið – Nota krana til þess að stúta Nou Camp sem er nánast óþekkjanlegur

Sex vikur eru frá því að Barcelona lék á heimavelli sínum Nou Camp, ljóst er að hann verður ekki notaður í bráð enda er félagið að stúta vellinum.

Barcelona er að fara að byggja heimavöll sinn upp á nýtt og er verið að stúta vellinum.

Mörgum er brugðið að sjá hversu fljótt félagið er búið að taka völlinn og stúta honum.

Farið verður svo í að byggja upp nýjan og glæsilegan Nou Camp sem verður með öllum helstu þægindum sem til þarf á völlum í dag.

Hér að neðan má sjá hvernig félagið er að brjóta heimavöll sinn.

Not for the nostalgics out there:

Barcelona tear down the walls of the Nou Camp with cranes in new footage of the stadium's rapid demolition – just six weeks after hosting its last game.

pic.twitter.com/Echh1S0MOU

— Swift Kicks ⚽️ (@realSwiftKicks) July 10, 2023